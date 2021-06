Het Britse koningshuis hield er zeker tot het einde van de jaren zestig van de vorige eeuw een racistisch personeelsbeleid op na. Zo werd dringend verzocht immigranten van kleur geen baan op Buckingham Palace aan te bieden, schrijft The Guardian.

Aanwijzingen voor dit beleid werden door de krant gevonden in de National Archives. The Guardian is op dit moment bezig met een onderzoek naar hoe het koningshuis in het geheim de Britse wetgeving decennialang zou hebben beïnvloed.

Op zijn laatst in 1968 zouden directe medewerkers van het koningshuis over de desbetreffende voorwaarden zijn geïnformeerd, schrijft de krant verder.

Wanneer het specifieke personeelsbeleid stopte is niet duidelijk. Het koningshuis wil geen inhoudelijke toelichting op het onderzoek van The Guardian geven, maar zegt tegen de krant dat personen die tot etnische minderheden in Groot-Brittannië gerekend worden, in de jaren negentig wel voor de koningin werkten. De etniciteit van medewerkers in de voorafgaande decennia zou niet zijn geregistreerd.

The Guardian zou al documenten hebben gevonden waarmee bewezen kan worden dat koningin Elizabeth druk uitoefent op Britse politici, om op die manier wetgeving te beïnvloeden die haar niet bevalt.

Sinds het interview dat Meghan Markle en prins Harry aan Oprah Winfrey gaven, ligt het Britse koningshuis onder vuur. Volgens Markle zouden er 'zorgen' zijn geuit over de huidskleur van haar zoontje Archie.