Stephanie Beatriz is in verwachting van haar eerste kindje. De Amerikaanse actrice, vooral bekend van haar rol als detective Rosa Diaz in de comedyserie Brooklyn Nine-Nine, maakt het nieuws bekend in de nieuwste editie van People.

In de bijbehorende fotoshoot toont de veertigjarige Beatriz haar groeiende babybuik. Ook haar man Brad Hoss staat op de foto's. Wanneer de actrice is uitgerekend, is niet bekend.

Beatriz is dit jaar voor het laatst te zien in Brooklyn Nine-Nine. Eerder dit jaar werd aangekondigd dat de populaire sitcom over het fictieve 99e district van de New York Police Department stopt na de achtste reeks.

Het is de tweede keer dat de stekker uit Brooklyn Nine-Nine wordt getrokken. De serie kreeg in 2019 een tweede leven bij NBC omdat Fox het na vijf seizoenen genoeg vond. Nu eindigt de show definitief.

Het laatste seizoen is vanaf 12 augustus te zien op NBC. In Nederland staat de show op Netflix en was de serie te zien op Comedy Central.