Patricia Paay, die met haar ex-man Adam Curry periodes van grote rijkdom heeft gekend, merkte dat hun vermogen invloed had op zijn persoonlijkheid. De televisiester vindt dat hij zich boven anderen plaatste, zegt ze in gesprek met Nieuwe Revu.

"Adam kreeg door zijn groeiende vermogen bijvoorbeeld een steeds grotere mond en plaatste zich op een gegeven moment boven anderen", vertelt Paay in het tijdschrift. "Zijn hele attitude veranderde. Ik vond dat helemaal niet leuk en zelfs onaantrekkelijk om te zien."

Dat zorgde weleens voor ruzie tussen Paay en haar ex-man, die van 1989 tot 2009 met elkaar getrouwd waren. "Ik ben altijd dezelfde vrouw gebleven, maar hij was van mening dat ik moest meebewegen met de nieuwe fases waar we met ons leven in terechtkwamen. Praten, babbelen, leuk doen, oftewel: netwerken."

Volgens Paay werd haar verweten dat ze niet aardig was tegen de mensen met wie Curry omging. "Hij nam me om die reden ook maar niet meer mee naar bepaalde feestjes en borrels. Hij noemde mij contactgestoord, ik hem arrogant. Hij sprak af met de verkeerde mensen die allemaal iets van hem moesten, maar waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Hij had dat echter totaal niet door. Ik ben liever lief naar vrienden en familieleden die iets voor mij betekenen en waar ik van op aan kan."