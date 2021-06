Matthew Perry en zijn verloofde Holly Hurwitz hebben besloten om niet met elkaar te gaan trouwen. De exacte reden voor de breuk is niet duidelijk, maar zowel Perry (51) als Hurwitz (29) wenst de ander "het allerbeste toe", meldt People.

"Soms werken dingen nou eenmaal niet zoals je dat graag zou willen zien. En dit is zo'n geval. Niemand heeft hier schuld aan en ik hoop echt dat Holly niets dan het beste krijgt in haar leven", aldus Perry.

De Friends-acteur en Hurwitz begonnen in 2018 met daten en verloofden zich twee jaar later. Volgens bronnen had Hurwitz twijfels over het huwelijk omdat Perry met andere vrouwen geflirt zou hebben toen ze even uit elkaar waren.

De breuk van het stel komt een korte week na de langverwachte Friends-reünie, waarin Perry een ietwat warrige indruk maakte. Hij praatte traag en leek onder invloed van medicijnen. Later gaf hij toe dat hij vlak voor de opnames naar de tandarts was geweest in verband met pijn in zijn kies. Zijn slechte spraak zou komen door verdovingsmiddelen die de tandarts hem toediende.