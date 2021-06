Lance Bass en zijn echtgenoot Michael Turchin krijgen in november een tweeling: een jongen en een meisje. Dat zegt de voormalige *NSYNC-zanger dinsdag tegen People.

Het kostte het stel wel enige moeite om een geschikte donormoeder te vinden, legt Bass uit. "We zijn bij negen verschillende eiceldonoren geweest. Sommige vrouwen produceerden onvoldoende eitjes en andere waren geen goede genetische match. Dat wil je niet riskeren."

Bass en Turchin zijn al sinds 2016 bezig om ouders te worden. In maart 2020 kreeg hun draagmoeder nog een miskraam. Vanwege die miskraam was het stel deze keer terughoudend met hun blijdschap. "Wanneer je erachter komt (dat de draagmoeder zwanger is, red.) wil je dit groot vieren met je familie en begin je hun toekomst al in je hoofd te plannen. Maar we waren zo bang, want je wil niet opnieuw die pijn van het verliezen beleven."

De 42-jarige *NSYNC-zanger heeft altijd gezegd een grote rol te willen voor de biologische moeder bij de opvoeding van zijn kinderen. Bass en Turchin zijn ruim tien jaar bij elkaar.