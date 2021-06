De hoofdofficier van justitie van het Openbaar Ministerie in Rotterdam looft een beloning van 10.000 euro uit voor de tip die leidt tot nieuwe aanhoudingen voor overvallen op bekende en vermogende Nederlanders. Onder anderen Nikkie de Jager en René van der Gijp werden onlangs overvallen.

De hoogte van de beloning werd dinsdagavond in het programma Opsporing Verzocht bekendgemaakt. In het programma werden voor het eerst ook beelden van vier overvallers uitgezonden.

De Jager, ook wel bekend als YouTuber NikkieTutorials en presentatrice van het Eurovisie Songfestival, werd in augustus vorig jaar met haar verloofde Dylan Drossaers thuis overvallen. Vier overvallers hielden hen onder schot. De make-upartieste noemde de overval "een van de engste en meest traumatische gebeurtenissen" in haar leven.

De buit van de overval bestond onder meer uit een grote hoeveelheid kostbare sieraden en een tas van het merk Louis Vuitton.

In december vorig jaar is een deel van de bende opgepakt. Bij hen thuis werden gestolen goederen aangetroffen. Maar de politie is nog op zoek naar meer verdachten. In totaal staan nu zeven mannen terecht, omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij overvallen op onder anderen Van der Gijp.

De voetbalanalist werd op 27 april vorig jaar belaagd door drie gemaskerde mannen die met slaghamers op de ramen van zijn auto beukten. Ze wilden vermoedelijk zijn Rolex-horloge afpakken, maar vluchtten zonder buit weg.