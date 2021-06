Voordat hij zijn huidige woning kocht, had André Hazes zijn zinnen gezet op een huurwoning, maar de zanger werd geweigerd door de bewonerscommissie. Dat schrijft de zanger in zijn column in Veronica Magazine.

Hazes vertelt dat hij het "onwijs gezellig" vond om in het huis van de familie van zijn huidige vriendin Sarah van Soelen te wonen, maar dat het tijd werd om tijd met haar alleen door te brengen.

"Daarom ging ik op appartementenjacht. In no time vond ik een prachtig huurappartement. Wat denk je? Word ik keihard geweigerd door de bewonerscommissie", schrijft Hazes. Volgens de zanger hadden de leden van de commissie geen zin in fans voor de deur en wilden ze daarom niet dat hij er kwam wonen.

Hazes besloot uiteindelijk samen met Van Soelen een huis te kopen. "Als jochie droomde ik ervan in een chique wijk te wonen. Wat zullen ze er opschrikken als onze verhuiswagen komt aanrijden en die volkszanger en het meisje met de zogenaamde opgespoten lippen uitstappen, haha", aldus de zanger.