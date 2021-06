Humberto Tan, die drie jaar geleden wegens tegenvallende kijkcijfers onvrijwillig moest stoppen als presentator van RTL Late Night, zegt dat dit hem wat onzekerder heeft gemaakt. Dat merkt hij vooral bij het maken van bepaalde keuzes.

"Ik denk wel dat het me iets onzekerder heeft gemaakt. Je krijgt toch een klap", vertelt de 55-jarige Tan in gesprek met de VARAgids.

"In de Late Night-periode was ik heel stellig over bepaalde keuzes, items die ik wel of niet wilde", gaat hij verder. "Toen het slecht ging, voelde ik me verantwoordelijk. Ik ben nu, denk ik, een betere teamplayer geworden. Ik heb het natuurlijk nooit alleen gedaan, maar ik laat nu meer aan anderen over. Ook al denk ik bijna zeker te weten dat ik een onderwerp niet zie zitten, vraag ik alsnog: wat vinden jullie ervan?"

Na zijn vertrek bij de talkshow was Tan te zien in programma's als Holland's Got Talent. Toen Peter van der Vorst begon als programmadirecteur bij RTL, vroeg hij Tan al snel of hij wilde nadenken over een talkshow.

"Ik heb de boot toen afgehouden, zo snel wilde ik niet. Driekwart jaar later vroeg hij het weer. De combinatie van de zondag en de sportzomer vond ik interessant", zegt de presentator, die vanaf zondag 6 juni weer elke werkdag te zien is op de late avond van RTL.

Revanchegevoelens heeft Tan niet gekend na zijn vertrek bij Late Night. "Door het vertrouwen dat we in elkaar hadden, zit ik nu op deze plek. Het is makkelijk feest vieren als het goed gaat, maar als het slecht gaat is het de vraag of je met je rug of gezicht naar elkaar gaat staan. Nou, we stonden met onze gezichten naar elkaar toe."