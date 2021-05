Shirma Rouse heeft het gevoel dat mensen anders naar haar kijken, nu ze ruim 60 kilo is afgevallen. "Ik heb nu een andere kledingmaat, meer niet", nuanceert de Rotterdamse zangeres maandag in het AD.

"Het lijkt wel alsof mensen denken dat ik een heel nieuw persoon ben geworden. Dat vind ik bijzonder", vervolgt Rouse, die eind vorig jaar op Instagram deelde hoe ze ruim 60 kilo was afgevallen.

Ongelukkig met haar lichaam was ze niet, legt ze uit aan het AD. "Ik vind mezelf mooi en dat heb ik altijd al gevonden. Het ging me niet om de weegschaal, maar meer om de vraag: waar sta ik eigenlijk in het leven? En hoe voel ik me?"

De geboorte van haar nichtje een paar jaar geleden was voor de 41-jarige zangeres een kantelpunt. "Ik dacht: ik wil alles met haar kunnen doen. Ik wil met haar kunnen rennen. Dat kon toen niet, nu wel."

Rouse stopte vanaf dat moment met ongeregeld en ongezond eten. Ook zorgt ze ervoor dat ze 's avonds laat - na een optreden - niet meer met "een volle buik" naar bed gaat. "Ik kan nu nog weleens laat eten, maar dan roerbak ik gewoon zelf drie eieren. Net zo lekker."

Een maagverkleining heeft de zangeres nooit overwogen. "Ik vind het knap dat mensen dat durven, want dat is een hele zware operatie, en een zware reis. Maar het was niet mijn weg. Ik ben zelf begonnen met lifestyle changes: diëten en gezond eten."