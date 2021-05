Koningin Elizabeth zal dit jaar tijdens Trooping the Colour, de ceremonie ter ere van haar verjaardag, niet alleen zitten. Haar neef Edward, de hertog van Kent, zal op 12 juni naast haar plaatsnemen, vertellen bronnen aan The Mail on Sunday.

Eerder werd koningin Elizabeth tijdens de jaarlijkse parade in Londen vergezeld door haar echtgenoot, prins Philip. Omdat de festiviteiten vorig jaar vanwege de coronapandemie niet konden doorgaan, was ze vorig jaar alleen bij een kleine ceremonie op Windsor Castle.

Prins Philip is in april overleden. Daarom zal de hertog van Kent haar volgens ingewijden tijdens de ceremonie vergezellen. Dat deed Edward ook in 2013 toen Philip net was geopereerd en daarvan moest herstellen.

Hoe de viering van Trooping the Colour er dit jaar gaat uitzien, is nog niet bekend. Buckingham Palace heeft al wel laten weten dat de verjaardag niet op de traditionele manier zal worden gevierd.

Trooping the Colour wordt normaal gesproken ieder jaar groots gevierd en live uitgezonden door de BBC. Militaire troepen brengen die dag een eerbetoon aan koningin Elizabeth, die bij eerdere edities met haar man Philip in een koets door de stad reed.

Langs de route staan altijd veel belangstellenden. Het paraderen (trooping) met de vlag (colour) gebeurt op een plein aan Horse Guards Road in Londen. De koningin is op 21 april 95 jaar geworden.