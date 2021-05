Ivo Niehe, al zo'n veertig jaar een van de markantste persoonlijkheden van de Nederlandse mediawereld, is jarig. De presentator van de TV Show is maandag 75 jaar geworden. NU.nl zet een aantal van zijn opvallende uitspraken op een rij.

“Ik werd als jongen uitgenodigd om in een bandje te komen spelen. Toen dat ophield vroegen ze me of ik fotomodel wilde worden, en later werd mij gevraagd of ik bij de televisie wilde werken.”

Niehe over de start van zijn carrière, in een interview met de Volkskrant in 2007.

“Over één onderwerp hebben we het nog niet gehad. Wat was het ook alweer? Iedereen heeft het erover: je borsten. Je wordt elke keer kwaad wanneer een talkshowhost erover begint.”

Niehe in 1999 tegen de destijds zeventienjarige Britney Spears, die te gast was in zijn talkshow. Ongepast en vrouwonvriendelijk, vonden velen. Begin dit jaar kwam er wereldwijd wederom veel kritiek op deze vraag van Niehe, nadat het fragment werd gebruikt in de documentaire Framing Britney Spears. Niehe zelf vond de commotie nergens voor nodig. "Er wordt de onjuiste indruk gewekt dat ik het uitgebreid over haar borsten wilde hebben. Ik stelde haar geen vraag over haar borsten, maar over implantaten in het algemeen.'

“Ik voel dat het allemaal pas begint. Dat mijn loopbaan tot nu toe een voorwoord was.”

Niehe in een interview met het AD, in 2017.

“Geloof mij maar: het was unaniem een belachelijk groot succes.”

Niehe in 2011 in de talkshow Pauw & Witteman, direct na de première van zijn theatervoorstelling in Parijs. De tv-presentator belt in en steekt ruim twee minuten lang van wal over het succes van zijn voorstelling. "Ik ben echt een soort meneer geworden hier", aldus Niehe. Zijn uitspraken worden met hoon onthaald in de media, en Niehe zegt in de periode erna al zijn interviews af.

“Het is niet mis. Ik wil nu janken. Dat doe ik niet.”

Niehe in oktober 2020, wanneer Paul de Leeuw hem de Televizier Oeuvre-Ring uitreikt. De Leeuw laat zich na deze uitspraak achterover vallen in zijn stoel en roept: "Geniet nou van het moment!"

“Ik voel me absoluut gewaardeerd en ben eigenlijk heel gelukkig.”

Niehe in Het Parool, in 2021.