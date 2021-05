De peperdure Range Rover van zanger Akon is gestolen tijdens een tankbeurt bij een pompstation in het Amerikaanse Atlanta, meldt Fox News.

De 48-jarige zanger stond aan de passagierskant en voordat hij het doorhad sprong de dief aan de andere zijde in de wagen om er vervolgens mee weg te rijden. Zijn telefoon lag nog in de gestolen auto. Hierdoor kon de locatie van het voertuig eenvoudig achterhaald worden.

"Binnen een seconde kan je auto gestolen worden, daarom hameren we er ook altijd op om je sleutels niet in het contact te laten zitten als je tankt. Gelukkig is Akon zelf ongedeerd gebleven, maar vervelend is dit natuurlijk wel," aldus een woordvoerder van de politie van Atlanta.

Akon zat zelf aan het begin van deze eeuw vier jaar vast vanwege zijn rol binnen een groep mannen die luxe auto's stalen. Over deze ervaringen zong hij veelvuldig op zijn album Trouble uit 2004. De authenticiteit van deze verhalen is in de loop der jaren door diverse media en de FBI in twijfel getrokken.