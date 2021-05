De Britse premier Boris Johnson is zaterdag in Westminster Cathedral in het geheim getrouwd met zijn vriendin Carrie Symonds. Dat bevestigt Downing Street zondag.

Het huwelijk is voltrokken door de geestelijke Daniel Humphries, die ook de eenjarige zoon van het paar vorig jaar doopte.

De plechtigheid werd, afgezien van een handvol kerkelijke functionarissen, bijgewoond door een dertigtal genodigden uit de familie- en vriendenkring van het stel. Zij kregen pas op het laatste moment te horen waar ze naartoe moesten. De bruid was gekleed in een lange witte jurk maar droeg geen sluier.

De 56-jarige Johnson en de 33-jarige Symonds, verloofd sinds december 2019, vormden het eerste koppel dat ongehuwd samenwoonde in Downing Street 10. Volgens insiders mocht Symonds daardoor officieel niet als 'first lady' door het leven gaan. Voor de premier is het zijn derde huwelijk. Eerder was hij getrouwd met Allegra Mostyn-Owen en Marina Wheeler. Met de laatste kreeg hij vier kinderen. Johnson heeft ook nog een buitenechtelijke dochter en in de Britse pers wordt al jaren gespeculeerd over het bestaan van meer kroost.