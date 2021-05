Ed Sheeran heeft zijn negen maanden oude dochter Lyra nog niet in kunnen pakken met zijn muziek. De zanger vertelt aan BBC Radio 1 dat zijn dochter vooral huilt als hij begint te zingen.

"Ik zing weleens voor mijn dochter, die niet mijn grootste fan is", grapt Sheeran. "Dan begint ze gewoon te huilen."

Sheeran houdt echter nog hoop, want er zijn wel enkele nummers die Lyra wel kan waarderen. "Ik heb er een paar waar ze wel goed op reageert. Ze vindt Shape Of You heel leuk", zegt hij over een van de grootste hits uit zijn carrière. "Het geluid van de marimba (een soort xylofoon, red.) is goed, maar iets harders of luidkeels zingen vindt ze niks."

De dertigjarige artiest kondigde eind 2019 aan een lange pauze te nemen. Hij was destijds van plan te gaan reizen, wat door het coronavirus later niet mogelijk bleek. Sheeran en zijn vrouw Cherry Seaborn werden september vorig jaar ouders van dochter Lyra.

Sheeran gebruikte de tijd van lockdown om gezonder te leven. In gesprek met BBC Radio 1 vertelt hij elke dag te sporten en niet meer zoveel fastfood af te halen. Ook maakte hij een nieuw album dat later dit jaar moet verschijnen.