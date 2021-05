Marco Borsato heeft genoten van zijn vakantie op Ibiza met zijn ex-vrouw Leontine, met wie hij sinds kort weer aan het daten is. In gesprek met RTL Boulevard vertelt de zanger vrijdag dat hij vooralsnog geen label op hun herleefde relatie wil plakken.

"Het is hartstikke leuk en hartstikke spannend om weer te daten", aldus Borsato. "We plakken er geen label op, omdat het verwachtingen schept. Verwachtingen die misschien niet waargemaakt kunnen worden."

"De liefde is er altijd geweest, dat was nooit het probleem. Maar er is veel gebeurd."

De zanger legt uit dat hij met het nieuws naar buiten is getreden, omdat de kans groot is dat anderen hen samen zien. "Verstoppen heeft geen zin. In Nederland hebben we geprobeerd om het rustig aan te doen. Maar als je auto ergens staat of je wordt gesignaleerd, dan roept het meteen vragen op."

Het stel kondigde in 2020 na een huwelijk van 22 jaar aan uit elkaar te gaan. De zanger ziet het faillissement van zijn bedrijf The Entertainment Group in 2009 als kantelpunt en de oorzaak van het stuklopen van zijn huwelijk.

Enkele weken geleden werd bekend dat Borsato en zijn ex weer "voorzichtig aan het daten zijn". "We doen af en toe leuke dingen en we zien wel waar het schip strandt", vertelde hij op Radio 538. Vorige week bracht het koppel tijd door op Ibiza.