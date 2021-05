Jan Dulles en zijn vriendin Caroline Mol zouden het kindje dat ze eind dit jaar verwachten graag vernoemen naar hun in december overleden dochter Donna.

Of het stel een dochter of zoon krijgt, is nog niet bekend, maar wordt onthuld bij een babyshower die vriendinnen van Mol hebben georganiseerd. "Een vernoeming naar Donna lijkt ons mooi", zegt Dulles tegen De Telegraaf.

De eerste die wist dat de twee een kindje krijgen, was de dokter die erbij was toen Donna overleed. "We vroegen hem of we langs mochten komen voor een echo. We wilden het hem ook gewoon vertellen. Hij was zo blij voor ons. Sindsdien zijn we elke week bij hem geweest", aldus de 46-jarige Dulles, wiens vriendin momenteel drie maanden zwanger is.

"We hebben al zo'n acht echo's gemaakt. Als Caroline even een onzeker gevoel heeft, dan bellen we de dokter. Of we langs mogen komen, zodat we weten dat alles goed gaat. Dat is toch een bepaalde angst die in ons hoofd zit. Dat je weer iets meemaakt waar je bang voor bent."

De drie maanden oude Donna overleed in december onverwachts. Achteraf bleek dat ze een scheur in haar middenrif had.