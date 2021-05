Kim Kardashian en twee van haar kinderen werden zo hard geraakt door het coronavirus dat de opnamen van Keeping Up With the Kardashians minstens twee weken werden stilgelegd, schrijft TMZ.

Saint (5), de oudste zoon van Kardashian en Kanye West, werd als eerste positief getest. Hij zou besmet zijn geraakt op school en het virus mee naar huis hebben gebracht. Kort daarop werd ook zijn oudste zus North (7) positief getest, net als Kim zelf.

Volgens de realityster, die momenteel te zien is in het laatste seizoen van Keeping Up With the Kardashians, voelde iedereen zich een tijdje flink beroerd. Zelf miste ze het examen dat ze moest maken om advocaat te kunnen worden en moest ze enkele commerciële klussen aan zich voorbij laten gaan.

"Maar de gezondheid van mijn kinderen is altijd belangrijker, dus het is wat het is. Dat examen kan ik later ook nog een keer doen, dat komt wel goed. Mijn kindjes gezond zien is het allerbelangrijkste."