Usher en zijn vriendin Jenn Goicoechea zijn in verwachting van hun tweede kindje. Dat heeft het stel donderdag laten weten op de rode loper van de iHeartRadio Music Awards. De twee hebben al een 8 maanden oude dochter samen, Sovereign.

Usher heeft twee zonen met zijn ex-vrouw Tameka Foster, Usher Raymond V (13) en Naviyd Ely Raymond (12). Ook zij zouden heel blij zijn met de komst van hun nieuwe broertje of zusje.

"Die twee vinden het geweldig om de rol van grote broer te hebben, dat is echt magisch om te zien. De komst van hun zusje was al heel bijzonder, omdat er ineens een klein meisje in huis was."

Volgens de 42-jarige zanger was het wel wennen voor zijn kinderen, maar voelden ze meteen de verantwoordelijkheid. "Ze doen alles om hun zusje te beschermen. Dat is zó ontroerend om te zien."