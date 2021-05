De gevangenis in Pennsylvania waar Bill Cosby vastzit vanwege het misbruiken en drogeren van een oud-medewerker, heeft zijn verzoek tot voorwaardelijke vrijlating afgewezen. De beslissing werd eerder deze maand al gemaakt, schrijft TMZ donderdag.

Volgens de commissie die gaat over de voorwaardelijke vrijlating speelden verschillende factoren mee in het besluit. Zo zou de 83-jarige komiek weigeren om mee te doen aan een hulpprogramma voor zedendelinquenten en had hij geen plan gemaakt voor wat hij zou doen als hij vrij zou komen.

Daarom kreeg Cosby al een negatief advies van de gevangenis, dat werd overgenomen door de commissie. Zijn advocaat Andrew Wyatt zegt tegen de Amerikaanse entertainmentsite dat het besluit niet als een verrassing kwam, omdat het meewerken aan het programma voor zedendelinquenten één van de voorwaarden was voor de voorwaardelijke vrijlating.

De advocaat heeft zijn pijlen nu gericht op het hoger beroep dat dient bij het hooggerechtshof in Pennsylvania. Dat besloot in juni vorig jaar een deel van de rechtszaak tegen Cosby opnieuw te beoordelen. Wyatt hoopt dat de komiek een nieuwe rechtszaak krijgt. Het gerechtshof gaat vooral kijken of het slaapmiddel dat door vijf getuigen was aangevoerd wel als bewijs tegen Cosby had mogen worden gebruikt.

Cosby werd in 2018 voor drie tot tien jaar cel veroordeeld voor het seksueel misbruiken van oud-medewerker Andrea Constand. De komiek wordt daarnaast nog door tientallen vrouwen beticht van seksuele intimidatie, drogeren en seksueel misbruik. Veel van die zaken zijn echter verjaard.