Volgens Wesley Sneijder gaat het goed met XaXa, de loungeclub op Ibiza waarvan hij samen met zijn ex Yolanthe Cabau eigenaar is. Story meldde woensdag dat de horecazaak failliet zou zijn.

XaXa "ligt er keurig bij", reageert de oud-voetballer donderdag in zijn Instagram Stories. "We zijn nog nooit failliet gegaan. We staan nergens in het rood. Er liggen mooie plannen voor XaXa."

Story schrijft dat de club op het Spaanse eiland al voor langere tijd is gesloten en dat het "is veranderd in een bouwval". RTL Boulevard meldt dat XaXa inderdaad dicht is, maar dat dit is wegens verbouwwerkzaamheden.

Volgens het roddelblad verkeren ook andere bedrijven van Cabau in slecht weer en zou ze daarom haar ex om financiële hulp hebben gevraagd. Ook dit wordt ontkend door Sneijder.

Sneijder en Cabau openden hun zaak, die zij hebben vernoemd naar hun zoon Xess Xava, in de zomer van 2017. Er gingen eerder geruchten dat ze XaXa verkocht zouden hebben, wat werd ontkend door het management van de actrice.