Dotan, die tot voor kort eigenlijk nooit over de liefde schreef in zijn liedjes, heeft hiervoor een logische verklaring. Hij had zich nog nooit echt verliefd gevoeld totdat hij zijn vriend Grant ontmoette. In gesprek met NU.nl vertelt de zanger dat hij met Grant voor het eerst meemaakte dat zijn wereld door iemand op z'n kop werd gezet.

"De liefde was geen onderwerp waar ik veel over schreef, omdat ik dat liever privé hield. Die details wilde ik heel dicht bij mezelf houden. Maar het kwam ook doordat ik dat gevoel dat iemand je wereld volledig op z'n kop zet nog niet had ervaren. Nu durf ik daar kwetsbaarder over te zijn", vertelt de zanger, die vrijdag zijn album Satellites uitbracht.

Zo schreef hij het nummer With You over zijn vriend met wie hij sinds 2019 een relatie heeft. In het lied speelt de zin If the world is going up in flames, I just wanna lay with you (als de wereld in vlammen opgaat, wil ik gewoon bij je liggen) een grote rol.

"Daar zit een heel persoonlijk verhaal achter dat ik eigenlijk niet van plan was te delen, maar vooruit", lacht Dotan. "We zaten samen voor de laatste week in Los Angeles, voor we terug zouden vliegen naar Nederland en er was ontzettend veel gaande in de wereld. We lagen op de grond en keken elkaar aan en zeiden: 'als de wereld er dan toch aangaat, dan weet ik in ieder geval dat ik tot de laatste seconde dat het kan met jou wil zijn.'"

"Dat gevoel maakte me op dat moment zo ontzettend gelukkig", vertelt Dotan. "Terwijl ik van de grond opstond zei ik tegen hem: 'Sorry schat, ik hou van je, maar hier zit een lied in'. Toen heb ik in korte tijd With You geschreven en dat was voor mij het perfecte einde van het album. In het eerste nummer No Words ben ik op zoek naar die verbinding en voel ik me disconnected van alles en in het laatste nummer vind ik juist die connectie. Het is tekenend voor de reis die ik heb afgelegd."