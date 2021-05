Brad Pitt heeft een slag gewonnen in de rechtszaak waarin hij samen met zijn ex-vrouw Angelina Jolie verwikkeld is. De acteur heeft van de rechter voorlopig gedeelde voogdij over zijn kinderen gekregen, meldt The New York Times.

De 57-jarige acteur probeert al zo'n vijf jaar de voogdij over zijn kinderen te krijgen. In 2016 gingen Pitt en Jolie uit elkaar en sindsdien zorgt Jolie voor de kinderen.

"Hij is zo opgelucht", vertelt een bron dicht bij Pitt aan de media. "Zijn enige doel is om meer tijd met zijn kinderen door te brengen." Jolie zou de volledige voogdij over de kinderen willen houden en Pitt slechts bezoekrecht onder toezicht willen geven. De rechter sprak met getuigen, waaronder psychologen, en was niet overtuigd dat Pitt geen geschikte ouder zou zijn.

The New York Times schrijft dat het gaat om een voorlopig oordeel en dat Jolie de strijd nog niet opgeeft. Woensdagmiddag werd al bekend dat Jolie niet tevreden is met het functioneren van de rechter die op de zaak zit.

De actrice stelt namelijk dat haar kinderen helemaal niet worden gehoord in de zaak, terwijl tieners vanaf veertien jaar het recht hebben om te getuigen in voogdijzaken. Jolie vindt dat er daardoor geen sprake is van een eerlijk proces.

Pitt vrijgesproken van mishandelen oudste zoon

De acteur en actrice hadden twaalf jaar lang een relatie. Ze hebben samen drie kinderen gekregen en drie andere kinderen geadopteerd. Hun oudste zoon Maddox is negentien jaar oud en de voogdijzaak draait dan ook niet meer om hem.

Jolie vroeg in 2016 een scheiding aan na een ruzie met haar man tijdens een vlucht van Frankrijk naar de VS. Volgens Jolie heeft de acteur tijdens die ruzie hun destijds vijftienjarige zoon Maddox mishandeld. Pitt is op dat punt echter vrijgesproken door de rechter.

In eerdere berichtgeving op NU.nl stond woensdagmiddag abusievelijk dat Jolie het de rechter kwalijk nam dat haar kinderen wél waren gehoord. Dit was fout: ze neemt het de rechter juist kwalijk dat de kinderen níet werden gehoord.