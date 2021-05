De 23-jarige verdachte van de gewapende overval op stylist Fred van Leer ontkent elke betrokkenheid. Dat bleek woensdag tijdens de eerste voorbereidende zitting in de rechtbank in Rotterdam.

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van poging tot afpersing met geweld, bedreiging met een vuurwapen, bedreiging van de chauffeur van Van Leer, heling en vuurwapenbezit. De andere verdachte is nog spoorloos.

Tijdens de zitting woensdag verklaarde de verdachte onschuldig te zijn. "Ik heb het niet gedaan. Ik ben ook niet in Rotterdam geweest op die dag. Ik vind het heel erg dat ik voor iemand anders hier zit. Ik wil naar huis gaan en mijn studie afmaken, mijn toekomst herpakken", zei hij tegen de officier. Wie de politie dan wel moet hebben, zei hij niet.

Volgens de advocaat is er geen sprake van ernstige vermoedens, waarover de officier spreekt. "Op de schoen en de scooter zit een mengprofiel met DNA van meerdere personen. Dat maakt dat op basis van DNA niet aangetoond kan worden dat mijn cliënt de dader is", verklaarde hij. Ook is de Amsterdammer volgens hem veel kleiner dan dat Van Leer heeft verklaard.

De advocaat heeft de rechter gevraagd de voorlopige hechtenis van zijn cliënt op te heffen. Het OM verzet zich daartegen en besloot woensdag het voorarrest te verlengen. De volgende inleidende zitting is op 1 juli. De zaak wordt later dit jaar inhoudelijk behandeld.

Van Leer bedreigd met vuurwapen

Bij Van Leer wordt op 18 november vroeg in de ochtend aangebeld door twee mannen in een uniform van PostNL, die een pakketje bij zich hebben. Van Leer doet de deur open en loopt de twee in het trappenhuis tegemoet.

Zodra hij ziet dat een van hen een pruik draagt en hij zich realiseert dat het niet klopt, trapt hij de voorste man van de trap. Daarna wordt hij door een van de verdachten bedreigd met een vuurwapen.

"Ik schiet je dood", zegt deze. Volgens de officier van justitie volgt daarna "wat geworstel" waarna de twee mannen wegrennen. De chauffeur van Van Leer zet de achtervolging in. Tegen hem wordt "rot op, of ik schiet je dood" geroepen.

In het trappenhuis worden later onder meer een schoen en een doorgeladen pistool gevonden. Op de schoen en de scooter waarmee de verdachten naar het huis van Van Leer reden, wordt DNA van de 23-jarige verdachte uit Amsterdam aangetroffen.