Angelina Jolie neemt het rechter John Ouderkirk kwalijk dat hij niet luistert naar de kinderen van haar en Brad Pitt in de voogdijzaak tussen de voormalige echtgenoten. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving op NU.nl, die de indruk wekte dat ze het hem kwalijk nam dat hij juist wél naar de kinderen luisterde.

Verbetering: In een eerdere versie van dit bericht stond dat Jolie juist niet wilde dat haar kinderen bij de voogdijzaak werden betrokken. Dit is incorrect. Het bericht is aangepast.

Volgens Jolie negeert Ouderkirk bewijsmateriaal dat relevant is voor de veiligheid en gesteldheid van haar kinderen. Zo weigert hij de minderjarige tieners te vragen naar hun ervaringen en wensen rondom de voogdij. Jolie haalt hierbij een wet aan waarin staat dat elk kind van veertien jaar of ouder het recht heeft om te getuigen. Volgens de actrice ontneemt Ouderkirk hiermee de kans op een eerlijk proces, schrijven Engelstalige media.

Jolie heeft drie kinderen in die leeftijdscategorie: de zeventienjarige Pax, de zestienjarige Zahara en de veertienjarige Shiloh.

Inhoudelijk is er niet meer bekend over de kritiek van Jolie. Wel probeerde ze eerder tevergeefs Ouderkirk van de zaak te laten halen.

Jolie vroeg in 2016 een scheiding aan. Dat deed ze enkele dagen na een heftige ruzie met haar man tijdens een vlucht van Frankrijk naar de VS. Volgens Jolie heeft de acteur tijdens die ruzie hun destijds vijftienjarige zoon Maddox mishandeld. Pitt is op dat punt echter vrijgesproken door de rechter.

De acteur en actrice hadden twaalf jaar lang een relatie. Ze hebben samen drie kinderen gekregen en drie andere kinderen geadopteerd.