Estavana Polman vindt het soms lastig om het na een ruzie weer goed te maken met haar vriend Rafael van der Vaart, vertelt ze aan &C.

"Ik ben niet zo'n prater", aldus de 28-jarige handbalster. "Raf ook niet, maar hij is wel heel emotioneel. Na een ruzie wil hij een extra knuffel en een kus. Terwijl ik denk: laat me maar even. Geef me een uur of een dag en morgen ben ik er weer."

Ook is de 38-jarige Van der Vaart volgens Polman beter in het zeggen van 'ik hou van je'. "Joh, hij zegt het heel vaak." Damián, de zoon van Van der Vaart en Sylvie Meis, heeft daar ook een handje van. "Vooral als hij wat nodig heeft", stelt de handbalster.

"Wij zeggen dat thuis niet zo. We weten het gewoon van elkaar. Maar nu ben ik Raf gewend, die zegt het soms wel zes keer in een minuut. En nu gooi ik Jesslynn er ook mee dood."

Polman, die momenteel aan het herstellen is van een blessure, en Van der Vaart wonen in Denemarken vanwege de carrière van Polman en hebben samen dochter Jesslynn van bijna vier jaar.