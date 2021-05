Het incident op het Spaanse eiland Ibiza is volgens Lil Kleine en zijn verloofde Jaimie Vaes anders verlopen dan nu in de media wordt beschreven. In een gezamenlijke verklaring aan diverse media laten ze weten dat de geruchten niet kloppen, maar ze specificeren niet om welke geruchten het gaat.

Het stel kwam dit weekend in de aandacht door een incident op Ibiza. Diverse media schreven op basis van ooggetuigen dat de rapper zijn verloofde zou hebben mishandeld, waarna de politie erbij werd gehaald. Op beelden was te zien hoe Lil Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, werd meegenomen door agenten en later aankwam bij de rechtbank.

Ook Vaes meldde zich, samen met haar goede vriendin Estelle Cruijff, bij de rechtbank. Inmiddels is de zaak geseponeerd.

"Wij zijn echt geschokt door alle media-aandacht met betrekking tot onze relatie. De geruchten die rondgaan omtrent dit incident zijn absoluut niet waar. We hebben onze hoogtepunten maar zeker ook onze dieptepunten. Omdat wij in de spotlight staan worden deze onder een vergrootglas gelegd", aldus het stel in een gezamenlijke verklaring.

Hoewel de verhalen volgens het stel niet waar zijn, wil Lil Kleine wel zijn excuses aanbieden "voor alle commotie". "Hij ziet in dat bepaalde dingen anders moeten en wil hier graag zijn verantwoordelijkheid voor nemen."

Verdere uitleg over wat er is voorgevallen, geeft het stel niet. In de verklaring vragen ze de media hen met rust te laten en zeggen ze veel van elkaar te houden.