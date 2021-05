De politie in de Amerikaanse staat New Hampshire heeft dinsdag een arrestatiebevel uitgevaardigd voor Marilyn Manson. De zanger, die eigenlijk Brian Warner heet, zou tijdens een concert daar in 2019 een cameraman hebben mishandeld.

In een Facebookbericht schrijft de politie dat Manson, zijn agent en zijn advocaat al een tijdje op de hoogte zijn van het bevel maar geen gehoor hebben gegeven aan het verzoek om langs te komen voor een verhoor.

Aangezien er in de afgelopen weken meerdere vrouwen beschuldigingen van seksueel misbruik naar buiten hebben gebracht, heeft de politie aan Fox News benadrukt dat het incident waarover het arrestatiebevel gaat, niet van seksuele aard is.