Nadat begin april bekend werd dat Snelle het op doktersadvies rustiger aan moest doen, keert de zanger 29 mei weer terug op het podium tijdens het laatste concert van de Streamers. De artiest vertelt aan RTL Boulevard dat hij nu bewuster bezig is met zijn planning.

"Ik ben continu bezig met het verdelen van mijn energie. Oké, volgende week vrijdag heb ik een optreden en woensdag een interview, dan zorg ik ervoor dat ik dinsdagavond kan ontspannen", vertelt Snelle. "Ik ben continu bezig met mijn mentale gezondheid."

De muzikant probeert ook beter zijn prioriteiten te stellen. "Op een gegeven moment kom je op een punt dat je altijd met je carrière bezig bent. Ik probeer tegen mezelf te zeggen dat ik altijd moet blijven genieten en dat het de kleine dingen in het leven zijn die het mooist zijn, me het gelukkigst maken en de beste dingen zijn om liedjes over te schrijven."

Snelle zegt dat hij in een korte tijd volwassener is geworden en heeft geleerd dat het mooi is om successen te behalen, maar dat zijn vrienden en de mensen om hem heen hem gelukkig maken.

De zanger deed het in de maanden april en mei rustiger aan en sloeg het concert van de Streamers op Koningsdag over. Ook in zijn Netflix-documentaire Zonder jas naar buiten vertelt hij over de keerzijde van zijn beroemdheid en zijn drukke schema.