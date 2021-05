De zaak rondom mogelijke mishandeling door Lil Kleine op Ibiza is onvoorwaardelijk geseponeerd, bevestigt zijn advocaat Nienke Hoogervorst desgevraagd.

Volgens Hoogervorst kan Jorik Scholten, zoals de rapper echt heet, het eiland daarmee "verlaten of bezoeken wanneer hij wenst" en zal hij verder niet worden vervolgd. De rapper werd eerder al vrijgelaten en werd vervolgens op het strand gesignaleerd met zijn vrienden.

De 26-jarige artiest zou zijn vriendin Jaimie Vaes in de nacht van zaterdag op zondag in een hotel op Ibiza hebben mishandeld en werd vervolgens gearresteerd door de politie. Vaes zou bij de politie aangifte hebben gedaan van een aanval in de hotelkamer.

Vaes zei door haar partner te zijn geslagen, maar geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Ook zou hij haar smartphone hebben vernield.

Het management van Lil Kleine wil nog niet reageren op het voorval.