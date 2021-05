Lil Kleine is afgelopen weekend door de politie op Ibiza gearresteerd vanwege een vermeende mishandeling van zijn verloofde Jaimie Vaes. Veel details zijn nog onduidelijk en niet bevestigd, maar NU.nl zet voor je op een rijtje wat we wel weten.

Het stel was aanwezig bij het openingsfeest van een hotel en bij terugkomst is de rapper, die eigenlijk Jorik Scholten heet, gearresteerd door de politie. Enkele uren voor die arrestatie zou Vaes volgens ooggetuigen bebloed de lobby van het hotel zijn binnengerend. Daarnaast zou haar kleding gescheurd zijn. De verklaringen van de ooggetuigen zijn niet bevestigd door de advocaat van de rapper, of de manager van beiden.

De advocaat van Lil Kleine heeft gezegd voorlopig geen commentaar te willen geven, maar Nathan Moszkowicz, die het management van Scholten en Vaes doet, heeft bevestigd op de hoogte te zijn van een "voorval" tussen de twee. Verdere informatie is door de manager nog niet gegeven.

Vaes zou inmiddels weer in Nederland zijn, maar moest eerst op het eiland een verklaring afleggen bij de rechtbank. Op beelden in handen van RTL Boulevard is te zien dat ze hierbij werd vergezeld door goede vriendin Estelle Cruijff.

Lil Kleine mag van de Spaanse rechter Ibiza verlaten en terugvliegen naar Nederland, meldt Shownieuws. De artiest werd maandag voorgeleid aan een rechter.

Na het incident werden foto's van Vaes gedeeld, waarop zij gewond is. Het management van de realityster heeft laten weten dat deze foto's niets te maken hebben met de situatie van afgelopen weekend.

De opnames van de realityserie over Vaes zijn voorlopig wel stilgelegd. "Wij blijven Jaimie helpen en ondersteunen, zoals wij dat doen bij al onze talenten", aldus een woordvoerder van discovery+, waar de reeks te zien is.