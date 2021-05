André Hazes en zijn nieuwe vriendin Sarah van Soelen kregen vlak na Hazes' relatiebreuk met Monique Westenberg 24 uur beveiliging vanwege bedreigingen, vertelt de zanger dinsdag aan Veronica Superguide.

De 27-jarige Hazes maakte begin maart bekend dat hij zijn relatie met Westenberg, met wie hij verloofd was, had verbroken. Hij zei erbij dat hij nog geen nieuwe relatie had, maar dat hij wel steun vond bij Van Soelen en een relatie met haar niet uitsloot.

Naar eigen zeggen kreeg de zanger vervolgens dreigementen via onder meer de mail en sloot hij zichzelf een week op in het huis van de ouders van Van Soelen, waar hij tijdelijk verbleef na zijn relatiebreuk.

In het interview vertelt Hazes ook over de impact van alle media-aandacht rond zijn relatie op Van Soelen. "Ik ben al die media-aandacht gewend en zie het als iets wat bij het artiest-zijn hoort. Maar voor Sarah was het compleet nieuws. Van de ene op de andere dag werd ze aan de schandpaal genageld op sociale media, was ze de meest gehate vrouw van Nederland."