Rapper Gers Pardoel heeft na het eindigen van zijn relatie met Sélina van Gool een nieuwe vriendin. Het nieuws is dinsdag door medewerkers van de veertigjarige muzikant bevestigd aan Het Laatste Nieuws.

De nieuwe vriendin van Pardoel is de 25-jarige Ann-Sophie Van Triel, die in het verleden een relatie had met voetballer Tuur Dierckx.

De rapper en de Vlaamse zakenvrouw ontmoetten elkaar door een samenwerking aan een project op sociale media. Beiden hebben op hun socialemediakanalen nog niets over hun relatie geplaatst.

Pardoel was eerder samen met Van Gool met wie hij Goud (7) en Rocci (6) kreeg. Van Gool was ook jarenlang zijn manager.