De opnames van de realityshow van Jaimie Vaes zijn voorlopig stilgelegd na het vermeende geweldsincident met haar partner Lil Kleine. Dat bevestigt een woordvoerder van Discovery+ maandag na berichtgeving van RTL Boulevard.

"Naar aanleiding van het nieuws van ons talent Jaimie Vaes hebben wij besloten om de opnames van de serie voorlopig te onderbreken. Wij blijven Jaimie helpen en ondersteunen, zoals wij dat doen bij al onze talenten", aldus de woordvoerder van Discovery+.

Vaes was bezig met haar tweede seizoen van Jaimie: In the Vaes Lane, dat eerder dit jaar begon op de streamingdienst.

Eerder op de dag werd bekend dat Lil Kleine, wiens echte naam Jorik Scholten luidt, intussen is vrijgelaten door de Spaanse politie, die hem had aangehouden in zijn hotel. De 26-jarige rapper zou zijn partner hebben mishandeld. Zijn vriendin zou bij de politie aangifte hebben gedaan van een aanval in de hotelkamer.

Vaes zei door haar partner te zijn geslagen, maar geen ernstige verwondingen te hebben opgelopen. Ook zou hij haar smartphone hebben vernield. De aanhouding van Scholten zou zondag rond 3.00 uur zijn verricht.