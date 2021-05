Kimberley Klaver gaat trouwen met haar vriend Michel van den Bergh. De actrice en presentatrice deelde maandag op Instagram een video van het aanzoek, dat al een week geleden plaatsvond.

"Ik geloof in de liefde en blijf altijd in de liefde geloven. En dus zeg ik ja! Vol overtuiging ja. Tegen de vader van mijn zoon, tegen mijn lieve bonuskindjes die zo goed en lief meegeholpen hebben met deze verrassing. Ja tegen mijn fijne schoonfamilie die mij vanaf het begin met liefde en warmte heeft ontvangen en er altijd voor ons is", schrijft Kimberley bij de video.

Klaver en Van den Bergh zijn al sinds 2018 samen. Ze kregen in 2019 een zoon, Julius. Van den Bergh heeft nog drie kinderen uit een eerdere relatie.