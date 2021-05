Rapper Lil Kleine is maandag met handboeien om verschenen bij de rechtbank op Ibiza. Dat is te zien op foto's van Shownieuws. Het is niet helemaal duidelijk waarvan hij werd verdacht, maar het Spaanse openbaar ministerie liet aan RTL Boulevard weten dat zijn zaak inmiddels is geseponeerd.

Jorik Scholten, zoals Lil Kleine echt heet, is volgens bronnen van De Telegraaf in de nacht van zaterdag op zondag na een openingsfeest van hotel Oku in San Antonio gearresteerd door de Spaanse politie.

Op de foto's staat een tweede persoon met handboeien om. Wie dat is, was maandagmiddag niet duidelijk.

Er wordt nog onderzocht wat er precies is gebeurd. Ooggetuigen vertelden aan De Telegraaf dat zijn vriendin Jaimie Vaes gewond en bebloed de lobby binnengerend is. De receptionist zou vervolgens de politie gewaarschuwd hebben. Haar kleding zou gescheurd zijn en de kamer van het stel vernield. Of de verklaringen van de ooggetuigen kloppen, is nog onduidelijk.

De Nederlandse advocaat van de rapper, Nienke Hoogervorst, geeft "vooralsnog geen verder commentaar op de kwestie-Scholten". Zijn manager liet zondag weten op de hoogte te zijn een "een voorval tussen Lil Kleine en Jaimie Vaes". Hij kon nog niet bevestigen wat er is gebeurd. "Op dit moment wachten wij op verdere details. Wel liet Jaimie ons weten dat het goed met haar gaat." Vaes zou inmiddels weer onderweg zijn naar Nederland.

Een foto van Vaes waarop zij gewond lijkt te zijn, wordt verspreid. Haar management heeft aan Shownieuws laten weten dat de foto geen verband houdt met de gebeurtenissen van het afgelopen weekend.