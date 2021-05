Jan Dulles wordt opnieuw vader. Zijn vriendin Caroline Mol is in verwachting van hun derde kind, maakt de zanger maandag bekend via Instagram.

"Lieve vrienden, met een ietwat gemengd gevoel willen wij vandaag aan jullie vertellen dat we weer een baby verwachten. Na het verdriet dat wij en onze naaste familie de afgelopen maanden hebben hebben doorgemaakt, is dit lichtpuntje - dit nieuwe leven - van harte welkom."

Hij verwijst daarmee naar zijn dochter Donna, die in december 2020 onverwachts overleed. Achteraf bleek dat zijn drie maanden oude dochter een scheur in haar middenrif had.

Dulles' derde kind wordt aan het eind van het jaar verwacht. "Dat zal een emotionele decembermaand worden. We hopen te kunnen gaan genieten van deze zwangerschap, ondanks dat er geen uur voorbijgaat dat we niet aan Donna denken."

Dulles schreef een nummer over zijn overleden dochter: Vreemde Leegte.