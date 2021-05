Dave Roelvink en zijn vriendin Jazzlyn worden ouders van een zoon. De influencer en dj maakte het geslacht van zijn ongeboren kind zaterdag bekend op Instagram.

In een video is te zien hoe Roelvink en Jazzlyn tijdens het maken van een echo achter het geslacht van de baby komen, waarna Roelvink het uitschreeuwt van enthousiasme. De video toont hoe hij vervolgens een brandblusser met blauw poeder leegspuit in een tuin.

Eind april maakte Roelvink (27) bekend vader te worden. Zijn vriendin en jeugdliefde Jazzlyn vertelde hem het nieuws door een speen te verstoppen in zijn ontbijt, zo liet hij zien in een eerdere video op Instagram.

Roelvink en Jazzlyn zijn sinds een jaar weer samen, nadat ze in 2015 uit elkaar gingen. Roelvink liet destijds de naam van Jazzlyn tatoeëren. "Die heb ik toen doorgekrast, maar je ziet hem er nog wel doorheen."

Hij zei het prettig te vinden dat ze hem al kende voor hij beroemd werd. "Dat is altijd wel een dingetje voor mij wanneer ik een relatie aanga: waar doen ze het voor? Dat je bekend bent, speelt altijd mee. Maar ik ging al met haar voor de hele boel ontploft was. Het voelt gewoon heel goed."