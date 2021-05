Kylie Jenner spreekt de geruchten over een open relatie tussen haar en rapper Travis Scott tegen. De zakenvrouw en realityster plaatste op Twitter een screenshot van een Amerikaans artikel over de opgebloeide liefde tussen de twee en schreef daarbij dat de media "telkens weer wat verzinnen".

Ze is er niet van gediend dat er 'ingewijden' zijn die roddels over haar verspreiden. Ze noemt het "nalatig" en "respectloos" dat dit verhaal de wereld in geslingerd is. "Zonder dat iemand weet wat de waarheid is."

Verschillende Amerikaanse entertainmentsites berichtten vrijdag over de vermeende open relatie van het koppel, dat in 2019 een punt achter hun relatie zette. Scott en Jenner hebben samen dochter Stormi (3).