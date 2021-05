Dennis Ruyer werd woensdagnacht onwel en belandde op de hartbewakingsafdeling, vertelt de 48-jarige radio-dj vrijdag op Instagram.

"Het ene moment lig je nog lekker in je mandje en dan plots in dit bed. Afgelopen woensdagnacht werd ik onwel. Ambulance, hartfilmpje, ic en hartbewaking volgden", schrijft de Veronica-dj.

Een hartkatheterisatie liet gezonde vaten zien, legt Ruyer uit. "Het gaat om een coronair spasme. Een tijdelijke vernauwing van de kransslagader. Met medicatie blijft het hopelijk bij deze ene - letterlijk en figuurlijke - schrik om het hart."



De dj laat weten dat hij even zijn rust pakt, maar "snel weer on air" bij Veronica en Radio 538 zal zijn. Tot slot wil hij het ziekenhuispersoneel bedanken voor de zorg. "Grote pluim voor het (medisch) personeel in het UMC Utrecht voor de goede zorgen."