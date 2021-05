Bijna zeventig tijgers, leeuwen en andere katachtigen uit het dierenpark van Jeffrey Lowe, bekend van de documentaire Tiger King, zijn in beslag genomen. Amerikaanse media melden dat de autoriteiten in Oklahoma de dieren hebben meegenomen.

In rechtbankdocumenten staat dat de dieren vermoedelijk zijn "verkocht, gekocht of getransporteerd". Dat is in strijd met de Endangered Species Act, de wet die de handel in beschermde diersoorten verbiedt. Ook de behandeling van de dieren was volgens aanklagers niet naar behoren. Hun gedrag zou ontregeld zijn geraakt door ondermaatse verblijven of ondervoeding.

De Netflix-documentaireserie Tiger King vertelde het verhaal van de flamboyante dierentuineigenaar Joseph Maldonado-Passage, vooral bekend als Joe Exotic. Hij kreeg een celstraf van 22 jaar opgelegd, omdat hij een huurmoordenaar had ingeschakeld om dierenrechtenactiviste Carole Baskin om het leven te brengen.

Zijn dierentuin in Wynnewood kwam in handen van Jeffrey en Lauren Lowe, die hem vorig jaar op last van de rechter moesten overdragen aan Baskin. Het echtpaar heeft de dieren ondergebracht in hun Tiger King Park. Daar zouden de afgelopen maanden bij overheidscontroles allerlei misstanden aan het licht zijn gekomen.

Het echtpaar werd in november ook al geconfronteerd met een 110 pagina's tellende aanklacht. Ze kregen onder meer het verwijt zonder vergunning dieren te hebben vertoond. Hun advocaat sprak die bewering tegen en zei dat de autoriteiten het toelaten van een documentaireploeg ten onrechte uitlegden als een illegale vertoning.