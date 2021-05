Prins Harry, die als gevolg van het overlijden van zijn moeder langere tijd last had van paniekaanvallen, zocht zijn toevlucht destijds in de drank. In gesprek met Oprah Winfrey vertelt de prins dat hij alcohol dronk om zijn gevoel te onderdrukken.

Prins Harry vertelt dat hij het moeilijk vond om aan zijn moeder te denken en daarom "zijn kop maar in het zand stak". Dat resulteerde in paniekaanvallen, die vooral opkwamen als hij zijn opwachting moest maken bij een openbaar evenement.

"Ik zweette me kapot en mijn hart ging tekeer. De periode van mijn 28e tot 32e was één grote nachtmerrie", vertelt de prins in de docuserie die hij samen met Winfrey maakt voor Apple+. "Als ik onder de mensen was, verdween al mijn energie."

De prins deed dingen die ervoor zorgden dat hij minder merkte van wat hij voelde. "Ik dronk misschien niet van maandag tot vrijdag, maar ik dronk op een vrijdagavond wel de hoeveelheid die je misschien anders in een hele week drinkt. En ik dronk niet omdat ik het lekker vond, maar omdat ik iets wilde wegstoppen."

Toen hij bijna dertig was, twijfelde prins Harry of hij zich wel thuis voelde in het Britse koningshuis. "Mijn familie zei: 'Doe gewoon mee met het spelletje, dat maakt je leven gemakkelijker.' Maar ik lijk ontzettend veel op mijn moeder."

Op zijn 32e ging de prins in therapie. "De enige manier om jezelf te bevrijden is door jezelf de waarheid te vertellen."