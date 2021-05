Demi Lovato heeft gevoelens jarenlang onderdrukt en voelt zich nu bevrijd, vertelt de 28-jarige artiest in gesprek met Glenn Close en Anderson Cooper. Lovato liet eerder deze week weten zich te identificeren als non-binair.

"Ik ben opgegroeid in het zuiden van Amerika en werd christelijk opgevoed", vertelt Lovato in een gesprek met Close en Cooper over mentale gezondheid, dat komende zondag in zijn geheel wordt vertoond.

"Ik geloofde in dingen die me verteld werden. Toen ik naar Los Angeles kwam, besefte ik dat ik queer was en dus openstond voor een brede genderidentiteit of seksualiteit. Maar de grootste vrijheid die ik nu voel, is dat ik dat deel van mezelf ook echt accepteer," aldus de artiest.

Lovato vervolgt: "Ik heb dat jarenlang onderdrukt en mezelf voorgedaan als de persoon die men graag wilde zien. Nu kan ik eindelijk mezelf zijn, zonder dat ik me nog langer in een hokje plaats of laat plaatsen."

Het eetprobleem dat Lovato had, is daar volgens de artiest onderdeel van geweest. "Ik maakte mezelf altijd kleiner om iedereen om me heen maar te pleasen. En daar werd ik doodongelukkig van. Maar ik heb een sterke stem en groot bereik, letterlijk en figuurlijk, dus ik wil de wereld laten weten dat ik mijn leven ga leiden zoals ik dat wil. Ik wil nooit meer terug naar vroeger."