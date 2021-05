Muziekproducent Russell Simmons klaagt zijn ex-vrouw Kimora Lee Simmons aan voor het stelen van aandelen, schrijft People donderdag.

Kimora Lee en haar huidige man Tim Leissner zouden aandelen van Simmons' bedrijf Celsius Energy Drink hebben gestolen om een borgsom voor Leissner te kunnen betalen.

De 49-jarige zakenman werd in 2018 aangeklaagd na een corruptieschandaal waarbij verschillende ambtenaren werden omgekocht om lucratieve contracten voor investeringsbank Goldman Sachs, waarvoor hij werkte, in de wacht te kunnen slepen. De gestolen aandelen zouden zijn gebruikt als onderpand voor een borgsom, zodat hij de zaak in vrijheid kon afwachten. Hij trof uiteindelijk een schikking.

Simmons stuurde zijn ex-vrouw aanvankelijk een brief in een poging er onderling uit te komen. "In onze jarenlange relatie heb ik er altijd alles aan gedaan om ons gezin te beschermen", aldus de 63-jarige producent, die van 1998 tot 2006 getrouwd was met Kimora Lee en twee dochters met haar heeft.

De muziekproducer zei naar eigen zeggen nooit nee tegen zijn ex, en is daarom extra teleurgesteld in haar.