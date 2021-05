De negenjarige dochter van Mel B zou dusdanig geschrokken zijn van een video tegen huiselijk geweld waarin de voormalige Spice Girl te zien is, dat ze tijdens de zomervakantie niet bij haar moeder wil zijn. Dat beweert Mel B's ex-man Stephen Belafonte, schrijft TMZ.

In de bijna vijf minuten durende video Love Should Not Hurt van Fabio D'Andrea, speelt Mel B (echte naam Melanie Brown) een vrouw die mishandeld wordt door een man. De Britse zangeres is in sommige scènes te zien met een zwaar toegetakeld gezicht.

Volgens Belafonte heeft hun dochter Madison de video online gevonden en is ze er erg van geschrokken. Ook moest ze huilen nadat ze de beelden had gezien, waarna ze Belafonte zou hebben verteld dat ze haar moeder niet meer wil zien en ook niet tijdens de zomervakantie naar haar toe wil vliegen.

Brown en Belafonte gingen in december 2017 scheiden, maar vechten vier jaar later nog steeds een voogdijzaak over de zorg voor hun kind uit. Een van de punten waarover het voormalige koppel het ondanks een rechterlijke uitspraak in Browns voordeel niet eens wordt, is of Madison alleen mag vliegen. Belafonte woont namelijk in Los Angeles en Brown in Londen.

Brown beschuldigde Belafonte ervan dat hij haar meerdere malen had mishandeld. Uiteindelijk trok ze de aanklacht terug, waardoor het voor hem mogelijk was om de voogdij over hun dochter te delen.