Gordon krijgt volgende week een gastric bypass. Hij ondergaat de ingreep omdat hij aan diabetes type 2 lijdt, zo vertelde hij woensdagavond in de Vlaamse talkshow De Cooke & Verhulst Show.

De gastric bypass is een ingreep waarbij de maag verkleind en het spijsverteringskanaal omgeleid wordt. Vaak wordt de ingreep uitgevoerd vanwege ernstig overgewicht, maar dat is bij Gordon niet het geval. "Dit heeft puur met diabetes te maken", zegt hij. "Het leven met suikerziekte... Er valt mee te leven, maar het is zo heftig bij mij."

De 52-jarige zanger en presentator kampt al "een jaar of veertien" met de ziekte. "Dat is gewoon op en af, ik krijg het niet onder controle. Het schommelt echt heftig heen en weer."

Gordon wijkt voor de operatie noodgedwongen uit naar België. Hij zegt in Nederland niet voor de ingreep in aanmerking te komen doordat hij een BMI van onder de 35 heeft.