Christine Quinn, een van de vastgoedmakelaars uit realityserie Selling Sunset, is zaterdag bevallen van een zoon. Dat laat ze woensdag aan People weten.

Quinn en haar man hebben hun eerste kind Christian genoemd, naar zijn vader. "Baby C. is nog mooier dan ik had verwacht. Negen maanden duren lang als je niet kunt wachten om iemand in je leven te verwelkomen", aldus de 31-jarige makelaar.

Haar "innerlijke mamabeer" is volgens Quinn meteen naar boven gekomen. "Het is nu mijn taak om hem te beschermen, van hem te houden en hem groot te brengen."

Quinn trouwde in december 2019 met Christian Richard. Hun huwelijk was te zien in Selling Sunset. Van de Netflix-serie zijn een vierde en vijfde seizoen in de maak.