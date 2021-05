A$AP Rocky bevestigt in het tijdschrift GQ dat hij een relatie heeft met Rihanna. Hij wil voor altijd met haar samenblijven, zo vertelt hij.

"Het is allemaal zoveel leuker als je weet dat iemand de ware is. Ik geloof dat je het gewoon voelt wanneer dat zo is. Zij is het helemaal voor mij", aldus de 32-jarige rapper, die eigenlijk Rakim Mayers heet. De twee zijn al jaren vrienden. Geruchten over een mogelijke relatie doen sinds januari 2020 de ronde, toen Rihanna haar relatie met zakenman Hassan Jameel verbrak.

In het interview vertelt Mayers dat Rihanna een grote inspiratiebron is voor zijn muziek, en blikt hij terug op de afgelopen kerstdagen, toen hij met de zangeres meeging naar haar familie op Barbados. "Dat voelde gewoon als thuiskomen, ook omdat mijn familie daar zijn wortels heeft. Het was heel bijzonder en nostalgisch om mee te maken. Hoewel het in het buitenland was, leek het toch heel vertrouwd allemaal."

Op de vraag of het paar al denkt aan het krijgen van kinderen, antwoordt hij: "Als dat voor mij in de sterren geschreven staat, absoluut. Ik denk dat ik een hele goede, aanwezige en leuke vader zal zijn. Het vaderschap lijkt me geweldig."

'Had Trump niet hoeven doen'

In het interview vertelt Mayers ook over Donald Trumps pogingen om hem uit een Zweedse cel te krijgen. In juli 2019 werd de rapper gearresteerd nadat er videobeelden opdoken waarop te zien is dat hij een man slaat en schopt. Op beelden die hij zelf op sociale media deelde, is te zien hoe hij probeert een ruzie te sussen. De artiest werd veroordeeld voor mishandeling en zat vervolgens wekenlang vast in een gevangenis in Zweden. Trump was destijds president van de Verenigde Staten en maakte zich vooral op Twitter sterk voor de vrijlating van Mayers.

"Ik was bang dat het averechts zou gaan werken, dat zij (de Zweedse autoriteiten, red.) het gevoel zouden krijgen dat ze een punt moesten gaan maken, omdat Trump maar dingen bleef roepen. Ik hoopte echt dat het niet de verkeerde kant op zou gaan."

Mayers laat daarnaast weten dat Trump hem niet geholpen heeft om vrij te komen. "Hij hielp niet, hij deed pogingen en zette zich verbaal in voor mijn terugkeer, maar hij heeft me niet bevrijd."

Toch liet hij Trump tijdens een persoonlijk telefoongesprek weten dat hij dankbaar was voor de inzet van de president. "Dat had hij echt niet hoeven doen, hij heeft hier destijds tijd voor vrijgemaakt. Toen ik in de cel zat was ik blij met alle steun, want je kunt je daar echt heel eenzaam gaan voelen."