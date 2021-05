Donald Trump zette zich twee jaar geleden in voor de vrijlating van A$AP Rocky uit een Zweedse cel. De Amerikaanse rapper zegt woensdag in een interview in GQ dat hij bang was dat Trumps tirades hem juist langer in de gevangenis zouden houden.

A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, werd in juli 2019 in Zweden gearresteerd nadat er videobeelden opdoken waarop te zien is dat hij een man slaat en schopt. Op beelden die de dertigjarige rapper zelf op sociale media deelde, is te zien hoe hij probeert een ruzie te sussen. Twee mannen zouden al enige tijd achter Mayers en zijn entourage aan lopen, ondanks dat het tweetal werd verzocht daarmee te stoppen.

De artiest werd veroordeeld voor mishandeling en zat vervolgens wekenlang vast in een gevangenis in Zweden. Trump was destijds president van de Verenigde Staten en maakte zich vooral op Twitter sterk voor de vrijlating van Mayers.

"Ik was bang dat het averechts zou gaan werken, dat zij (de Zweedse autoriteiten, red.) het gevoel zouden krijgen dat ze een punt moesten gaan maken, omdat Trump maar dingen bleef roepen. Ik hoopte echt dat het niet de verkeerde kant op zou gaan."

A$AP Rocky laat daarnaast weten dat Trump hem niet geholpen heeft om vrij te komen. "Hij hielp niet, hij deed pogingen en zette zich verbaal in voor mijn terugkeer, maar hij heeft me niet bevrijd."

Toch liet hij Trump tijdens een persoonlijk telefoongesprek weten dat hij dankbaar was voor de inzet van de president. "Dat had hij echt niet hoeven doen, hij heeft hier destijds tijd voor vrijgemaakt. Toen ik in de cel zat was ik blij met alle steun, want je kunt je daar echt heel eenzaam gaan voelen."