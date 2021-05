Billy Porter is veertien jaar geleden gediagnosticeerd met het hiv-virus, zo schrijft de Pose-acteur woensdag in een artikel voor The Hollywood Reporter. Lange tijd wisten zijn moeder en Pose-collega's niets over zijn diagnose.

De 51-jarige Porter was bang dat er negatieve consequenties aan verbonden zouden zijn als hij hier wel open over zou zijn.

In Pose, een serie over de ballroomscene in New York in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw, speelt hij Pray Tell, die ook hiv-positief is. "Door die plaatsvervanger heb ik alles kunnen zeggen wat ik wilde zeggen", aldus Porter, die daaraan toevoegt dat niemand op de set wist dat hij uit eigen ervaring putte.

Toen hij in 2017 trouwde, vond er bij Porter een omslagpunt plaats. "De schaamte die ik voelde, had te maken met mijn relatie met mijn moeder en de kerk. Mijn moeder had al zo veel meegemaakt in haar religieuze gemeenschap vanwege mijn homoseksualiteit dat ik haar dit niet ook nog wilde aandoen."

Uiteindelijk vertelde hij het toch. "Heb je dit veertien jaar met je meegedragen?", reageerde ze. "Doe dat nooit meer. Ik ben je moeder en ik hou onvoorwaardelijk van je."

Ondanks zijn diagnose gaat het goed met Porter. "Ik ben nog nooit zo gezond geweest, dus het is tijd dat ik mijn verhaal vertel. Het stigma is verdwenen."

Het derde en laatste seizoen van Pose is momenteel te zien bij FX. Porter kreeg voor zijn rol in de serie een Emmy Award.