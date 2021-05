Loretta Schrijver heeft een operatie achter de rug en voelt zich goed, zo laat ze woensdag aan Shownieuws weten. Dinsdag moest de 65-jarige presentatrice van Koffietijd onder het mes om een 'verdacht plekje' weg te halen.

Schrijver zegt dat ze zich erg goed voelt, maar wel wat pijnstillers gebruikt. Haar collega's van Koffietijd zijn al even op ziekenbezoek geweest. Omdat Schrijver nu moet herstellen, zal ze de rest van het seizoen van Koffietijd niet meer te zien zijn.

Schrijver was in de week voor de operatie al niet te zien in het ochtendprogramma van RTL 4, maar dat kwam doordat ze een keelontsteking had. "Je kent het wel: mooi weer buiten en alles tegen elkaar open, en dan is de keel bij mij heel gevoelig. En dan kun je niet zo goed werken", vertelde ze.

Van de ontsteking is ze hersteld, maar de presentatrice kreeg te horen dat er een plekje was aangetroffen. Wat er precies is weggehaald, maakt ze niet bekend.